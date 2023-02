EUR/USD - Long-Chance am 10er-EMA

Am Vortag hieß es im Insight: "Das Kursziel bei 1,100 USD wurde erreicht. Jetzt könnte zunächst ein Rücklauf bis zum 10er-EMA abgewartet werden, wo sich dann eine neue Long-Chance bieten könnte." Das hat bisher erneut gepasst. Der 10er-EMA wurde erreicht, es bietet sich eine Long-Chance auf EUR/USD in Trendrichtung an. Das Kursziel wäre bei 1,100 USD zu sehen.

Trading-Strategie: