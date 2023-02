Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn plant ein Online-Ticket für Hunde. Das berichtet die "Bild am Sonntag" mit Verweis auf "Konzernkreise".Bislang sind Hunde, die nicht in eine Transportbox passen, zwar ticketpflichtig, das Ticket lässt sich aber nur telefonisch oder online bestellen - das Ticket wird dann per Post verschickt. Die Bahn befördert im Jahr rund 100.000 Hunde. Erhältlich sollten die neuen Hunde-Online-Tickets mit der App "Next DB Navigator" sein.Es kostet bisher nur die Hälfte des Fahrpreises, also den Preis in Höhe einer Kinderfahrkarte. Begleithunde fahren immer kostenfrei und müssen im Zug auch keinen Maulkorb tragen.