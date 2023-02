FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts gestiegener Kreditzinsen und viel Unsicherheit am Immobilienmarkt halten sich Verbraucher bei Baufinanzierungen weiter zurück. Das Neugeschäft deutscher Banken mit Immobiliendarlehen an Privathaushalte und Selbstständige brach im Dezember um 43 Prozent zum Vorjahresmonat ein, zeigen neue Daten der Beratungsfirma Barkow Consulting. Mit einem Volumen von 13,5 Milliarden Euro liege das Neugeschäft auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2011, so die Analyse, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

Der Rückgang im Dezember sei bereits der vierte Negativrekord in Folge, sagte Berater Peter Barkow. Gemessen am Rekordvolumen von 32,3 Milliarden Euro im März 2022 ergebe sich ein Minus von fast 60 Prozent. Entspannung sei vorerst nicht in Sicht: Neue Daten auf Basis von Schufa-Anfragen deuteten auf einen Einbruch von 41 Prozent im Januar verglichen mit dem Vorjahresmonat hin. Die Untersuchung stützt sich auf Zahlen der Europäischen Zentralbank und der Bundesbank.