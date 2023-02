Zur Wochenmitte stehen so gut wie keine beachtenswerten Konjunkturzahlen auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten. Allerdings äußern sich einige ranghohe Vertreter aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf genau 1,07 Dollar festgesetzt.

