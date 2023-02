Canada Nickel kündigt $24 Millionen Investition von Anglo American an

- Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung des Crawford-Nickel-Projekts zur Produktion

- Anglo American wird mit 9,9% beteiligt

TORONTO, 8. Februar 2023 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ...) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute mit Anglo American eine Zeichnungsvereinbarung über eine Investition von etwa 24 Millionen $ in Canada Nickel zu einem Preis von 1,95 $ pro Stammaktie abgeschlossen hat, was einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittspreis ("VWAP") entspricht.

Nach Abschluss der Privatplatzierung wird Anglo American 9,9 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis besitzen. Darüber hinaus hat Canada Nickel zugestimmt, zum Zeitpunkt des Abschlusses ein verbindliches Abnahmeabkommen mit Anglo American abzuschließen, das Anglo American das exklusive Recht einräumt, bis zu zehn Prozent (10 %) der Ausbeute an Nickelkonzentrat, Eisen und Chrom, die in den Magnetitkonzentraten enthalten sind, sowie alle entsprechenden Kohlenstoffgutschriften aus dem Nickelprojekt Crawford des Unternehmens zu erwerben. Canada Nickel hat auch zugestimmt, eine Vereinbarung über Materialtransfer und Technologietests mit Anglo American abzuschließen, um die Möglichkeiten zu bewerten, den Wert von Crawford durch sein FutureSmart Mining-Technologieprogramm zu erhöhen.

"Wir freuen uns sehr, Anglo American, ein weltweit führendes Bergbauunternehmen, als Eckpfeilerinvestor bei Canada Nickel begrüßen zu dürfen. Die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Crawford zur Produktion", sagte Mark Selby, Chair & CEO von Canada Nickel. "Unser Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Anglo American, um Möglichkeiten für die Anwendung ihrer branchenführenden Bergbauinnovationstechnologie zu identifizieren, die Crawford einen zusätzlichen Wert verleihen."