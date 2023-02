Wirtschaft EZB-Vize fürchtet Lohn-Preis-Spirale

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, hat die Bürger aufgefordert, weniger Lohnsteigerungen zu fordern. Stattdessen sollten die Euro-Staaten Bedürftigen einen Inflationsausgleich zahlen.



"Wenn wir in eine Lohn-Preis-Spirale kommen, muss die EZB die Zinsen noch weiter erhöhen als anderenfalls notwendig", sagte de Guindos der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Bei einer solchen Dynamik gewinne keiner und alle stünden am Ende schlechter da. Vielmehr forderte er die Regierungen auf, weniger vermögende Menschen direkt zu unterstützen.