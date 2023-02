Liebe Leserinnen und Leser,

der Hunger nach Batterien, um Strom und Energie zu speichern ist quasi grenzenlos. Immer mehr Elektroautos, Solarparks und Windkraftanlagen sorgen für eine unaufhaltsame Nachfragepipeline.

Eine Batterie aus Lithium-Metall gilt wegen ihrer hohen Kapazität und Energiedichte als "Heiliger Gral" der Akkutechnik. Diese Akkus mit einer Anode aus metallischem Lithium statt Grafit haben eine doppelt so hohe Energiedichte. Bisher ist jedoch das Problem, dass Lithium-Metall-Batterien kaum wiederaufladbar sind.

Quelle: autozeitung.de

Die beschleunigte Einführung von Lithiumbatterien der nächsten Generation wird durch das Wachstum in der Unterhaltungselektronik, der Energiespeicherung und der Elektrifizierung der Transportindustrie vorangetrieben.

Lithiumbatterien der nächsten Generation

Dazu ist Li-Metal (WKN: A3DAAU) schon jetzt bestens positioniert. Das innovative Unternehmen entwickelt ein saubereres Lithium-Metall-Produktionsverfahren und die Fähigkeit, dieses kritische Material intern aus weithin verfügbarem Rohmaterial (d.h. Lithiumkarbonat) zu produzieren, wird Li-Metal einen strategischen Vorteil verschaffen und sicherstellen, dass das Unternehmen ein zuverlässiger lokaler Lieferant sein kann, der eine sichere Lieferkette für die Kunden aufrechterhält.

Themen:

Ein integrierter Mid-Stream-Lieferant für Batterien der nächsten Generation

Die nächste Generation von Batterien erfordert völlig andere Lieferketten, die bisher nicht existieren

Li-Metal verspricht Batterien mit höherer Energiedichte, höherer spezifischer Energie und verbesserter Sicherheit

Strategische Produktionspartnerschaft mit dem größten kommerziellen Hersteller von Lithium-Metall-Batterien in Festkörperbauweise

Gute Finanzierung für zukünftige Entwicklungen

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochene Aktien bzw. ist diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

