VERSES kündigt Finanzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu C$5.000.000 an

Jede Wandelschuldverschreibung wird an dem Tag fällig, der 12 Monate nach dem Ausgabedatum der Wandelschuldverschreibung liegt (der „Fälligkeitstag“). Am Fälligkeitstag wird der ausstehende Kapitalbetrag der Wandelschuldverschreibungen (der „Kapitalbetrag“) in bar zurückgezahlt. Der Hauptbetrag wird ohne zusätzliche Gegenleistung bei Abschluss einer Aktienfinanzierung (wie unten definiert) in eine Anzahl von Aktienwerten (wie unten definiert) umgewandelt, die dem Hauptbetrag geteilt durch den Aktienfinanzierungspreis (wie unten definiert) entspricht.

Für die Zwecke dieser Pressemitteilung bedeutet „Wertpapiere“ Aktien der Gesellschaft oder Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt, ausgeübt oder umgetauscht werden können. „Aktienfinanzierung“ bezeichnet eine in gutem Glauben durchgeführte Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen mit dem Hauptzweck der Kapitalbeschaffung, in deren Rahmen das Unternehmen am oder vor dem Fälligkeitsdatum Aktien für einen Gesamterlös von mindestens C$10.000.000 brutto ausgibt und verkauft. „Eigenkapital-Finanzierungspreis“ bezeichnet einen Betrag, der dem niedrigsten Verkaufspreis pro Eigenkapital-Wertpapier der Eigenkapital-Wertpapiere entspricht, die innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen ab der Einreichung und Annahme eines Preisreservierungsformulars an der Neo Exchange Inc. („Neo“), falls erforderlich, und dem Abschluss der ersten Tranche der Eigenkapital-Finanzierung verkauft werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass der Eigenkapital-Finanzierungspreis in keinem Fall niedriger sein darf als der größere der folgenden Werte: (i) Maximaler Abschlag zum Marktpreis (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Neo Exchange Inc.); und (ii) C$0,80 pro Eigenkapital-Wertpapier.