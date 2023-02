Arbor will Genehmigung der Aktionäre zur Namensänderung in Arbor Battery Metals Corp. einholen

Vancouver, Kanada – 27. Februar 2023 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, auf einer bevorstehenden Jahreshaupt- und Sonderversammlung (die „Versammlung“) die Zustimmung der Aktionäre zur Namensänderung (die „Namensänderung“) des Unternehmens in „Arbor Battery Metals Corp.“ einzuholen. Die Namensänderung ist Teil einer größeren, für die kommenden Monate geplanten Überarbeitung des Markenauftritts (Rebranding) des Unternehmens, die darauf abzielt, den Namen mit den aktuellen Initiativen des Unternehmens in Einklang zu bringen.

Das Unternehmen wird weitere Informationen über das Datum der Versammlung und den Zeitplan für den Abschluss des Rebrandings bekannt geben, sobald diese verfügbar sind. Der Abschluss der Namensänderung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Das Lithiumprojekt Jarnet des Unternehmens umfasst mehrere Pegmatitgänge, die das Geologenteam des Unternehmens als ähnlich der Pegmatitgänge im Ziel CV-5 von Patriot Battery Metals Inc. (PMET) identifiziert hat. Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec beinhaltet 70 kartierte Konzessionen über ein Gebiet von ungefähr 3.759 Hektar. Der Claimblock Jarnet South befindet sich weniger als 2 Kilometer nordwestlich der Pegmatitzone CV-5 von PMET, in der nach einer Reihe bedeutender Entdeckungen derzeit ein aggressives Diamantbohrprogramm stattfindet. PMET meldete vor Kurzem 156,9 Meter mit 2,12 Prozent Li2O (Lithiumoxid), einschließlich 25 Meter mit 5,04 Prozent Li2O aus der Pegmatitzone CV-5 auf dem Konzessionsgebiet Corvette-FCI (siehe Pressemeldung von PMET vom 19. Januar 2023).

Anmerkung: Das Management des Unternehmens weist darauf hin, dass die Entdeckungen und Beobachtungen in den Konzessionsgebieten, die sich in der Nähe der eigenen Konzessionsgebiete befinden, nicht zwingend Rückschlüsse auf eine ähnliche Mineralisierung oder Geologie in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der benannte qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich und hat diese genehmigt.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, geographisch wichtiger Mineralprojekte auf der ganzen Welt spezialisiert hat. Als Branchenführer ebnen wir den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da wir erstklassige Bergbauprojekte kontrollieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus qualitativ hochwertigen Projekten, bewährten Strategien und einem professionellen Team hervorragende Ergebnisse liefern wird. Wir besitzen drei außergewöhnliche Mineralprojekte.