NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 32 950 Punkte und den Nasdaq 100 0,1 Prozent fester auf 12 074 Punkte. Damit tun sich beide Indizes nach ihrem Stabilisierungsversuch vom Wochenstart weiter schwer. Daten zu den Lagerbeständen des Großhandels hatten keinen Kurseinfluss - kurz nach Handelsstart stehen indes noch weitere Daten auf der Agenda.

Im zu Ende gehenden Februar haben sich Dow und Nasdaq 100 klar unterschiedlich entwickelt: Während der Leitindex nach dem freundlichen Januar auf ein Minus von fast dreieinhalb Prozent zusteuert, kann sich der technologielastige Auswahlindex beinahe auf seinem damaligen Niveau behaupten.