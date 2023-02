Nach inzwischen 534 Bohrmetern in seiner zweiten Bohrung (JP22-2) beobachtet Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) auf seinem Lithium-Soleprojekt Jackpot Lake in Nevada eine ähnliche Abfolge von Sedimentschichten und Salzkrusten wie schon im 2,75 Kilometer entfernten ersten Bohrloch (JP22-1). Als besonders bedeutend bewertet das Unternehmen die Tatsache, dass in im dem abflusslosen Becken in einer Tiefe von 467 Metern erneut eine Sand-Konglomerat-Zone mit hoher Porosität angetroffen wurde. Es handelt sich offenbar um die Fortsetzung derselben Konglomeratzone, die im ersten Bohrloch in 517 Metern Tiefe durchteuft wurde. Usha folgert daraus, dass die beiden Bohrlöcher durch einen kontinuierlichen Schichthorizont miteinander verbunden sind!

Der Nachweis einer kontinuierlichen Sand-Konglomerat-Zone war ein herausragendes Explorationsziel, weil sich diese Schicht aufgrund ihrer hohen Porosität als potenzieller Zielhorizont für das spätere Abpumpen von Sole eignen könnte.

Im benachbarten Clayton Valley ist die Konglomeratzone als besonders produktiv bekannt. Aus der öffentlich zugänglichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Preliminary Economic Assessment (PEA)) von Albemarle-Nachbar Pure Energy Minerals geht hervor, dass die Sand- und Konglomeratzone ein großes Volumen an Sole mit hervorragenden Gehalten enthält.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources erklärte: „Der Nachweis der Kontinuität in den ersten beiden Bohrlöchern unseres Projekts ist eine wichtige Erkenntnis, die untermauert, dass unser Projekt ein ähnliches geologisches Umfeld aufweist wie das Clayton Valley, in dem Albemarles Silver Peak Lithium-Soleprojekt liegt.“



Abbildung 1: Der Bohrkern aus JP22-2 zeigt ab 467 Metern Tiefe deutliche Merkmale der porösen Konglomeratzone.

Fazit: Usha Resources feiert mit seiner zweiten Bohrung einen doppelten Explorationserfolg. Erstens ist die Bohrung in nur 12 Tagen sehr schnell auf eine Tiefe von mehr als 534 Metern vorgedrungen. Sie war damit viel schneller als die erste Bohrung, da ein stärkeres Bohrgerät eingesetzt werden konnte. Die zweite gute Nachricht lautet, dass in der erwarteten Zieltiefe erneut derselbe poröse Sand-Konglomerat-Horizont durchteuft wurde wie schon in Bohrung Nummer 1. Solche Konglomerat-Horizonte verbunden mit Evaporiten sind aus dem benachbarten Clayton Valley bestens bekannt. Die PEA von Albemarle-Nachbar Pure Energy kommt zu dem Schluss, dass diese Zone die produktivste ist. Das schließt nicht aus, dass auch weitere Sedimentzonen produktiv sein können. Albemarle legt in seinem aufschlussreichen Technischen Bericht vom 14. Februar dieses Jahres offen, dass es auf seinem Silver Peak Projekt im Clayton Valley insgesamt sechs produktive Horizonte gibt, wobei der poröseste Horizont allerdings knapp die Hälfte der historischen Produktion beigesteuert hat. Wenn es Usha gelingt, die Clayton Valley-Analogie von Jackpot Lake weiter durch Messergebnisse zu untermauern, besitzt das Unternehmen unserer Ansicht nach ein gigantisches Upside-Potenzial. Noch scheint der amerikanische Markt in seiner Voreingenommenheit gegen Lithium-Sole-Projekte dieses Potenzial zu ignorieren. Gerade darin sehen wir aber eine Chance für Investoren, die bereit sind, das hohe Risiko einer Investition in einen Junior-Explorer zu tragen.

