Die hervorragende Rechenleistung von Guizhou ermöglicht es dem Publikum, "The Wandering Earth II" zehn Jahre im Voraus zu sehen.

GUIYANG, China, 18. März 2023 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von Huanqiu.com: Kurz nach 9:00 Uhr morgens war ein Konferenzraum im Rechenzentrum voll mit Teilnehmern. Zhang Xian, der Projektleiter der Engineering Construction Department at China Mobile (Guizhou) Big Data Center, begann mit der Besprechung einer gemeinsamen Design-Überprüfung.

Das vorgeschlagene Projekt ist das China Mobile (Guizhou) Big Data Center Phase III, das eine installierte Kapazität von mehr als 7.000 Racks haben soll und im Jahr 2024 fertiggestellt werden soll.

Von 2014 bis 2019 wurden das China Mobile (Guizhou) Big Data Center Phase I und II in Gui'an New Area fertiggestellt und in Betrieb genommen. "Die Phase II sollte eigentlich zwei Jahre dauern, wurde aber aufgrund der steigenden Nachfrage nach Big-Data-Anwendungsszenarien und -Daten innerhalb eines Jahres abgeschlossen.", sagte Zhang Xian.

Im Jahr 2021 wurde in Guizhou der Bau eines nationalen (Guizhou-) Hubs-Knotens für die Entwicklung von Chinas integriertem Rechenleistungsnetzwerk genehmigt, der zu einer wichtigen Rechenleistungsbasis des nationalen "Eastern Digital and Western Computing"-Projekts wird, das dann zu einem neuen Ziel für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Guizhou wird.

"Der Knotenpunkt Guizhou Hub wird um Gui'an herum angesiedelt sein, was auch für Gui'an eine große Chance darstellt. Es ist eine glorreiche Aufgabe und eine große Verantwortung", sagte Ma Ningyu, Bürgermeister von Guiyang und Direktor des Gui'an New Area Management Committee.

"Aus der Perspektive der Entwicklung von Rechenleistung kann man sagen, dass Gui'an der ideale Standort ist", fügte er hinzu.

Guizhou zeichnet sich durch eine weite Verbreitung von Karstlandschaften aus und verfügt über eine stabile geologische Struktur sowie reichhaltige Ressourcen an Wasserkraft und Kohle. Noch wichtiger ist, dass die jährliche Durchschnittstemperatur in Guizhou nur 14-16℃ beträgt, was für die Senkung des Energieverbrauchs von Rechenzentren geeignet ist.

Gegenwärtig beschleunigt Guizhou den Aufbau seiner ersten nationalen Big-Data-Pilotzone und Innovationszone für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft. Diese Initiative hat zum Bau und Betrieb von 37 wichtigen Rechenzentren geführt. Bislang gibt es in Guizhou 18 große und sehr große Rechenzentren, darunter acht sehr große. Das macht Guizhou zu einer der Regionen mit der weltweit größten Konzentration von großen und sehr großen Rechenzentren. Die Serverkapazität in Guizhou hat 2,25 Millionen Einheiten erreicht, mit einer durchschnittlichen Auslieferungsrate von 56,5 Prozent. Dank dieser Kapazität kann die Provinz direkt an das Backbone-Netz von 16 Provinzen und 32 Städten im ganzen Land angeschlossen werden.