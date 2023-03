Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das auf eine Reihe von Projekten in Namibia abzielt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold ausgerichtet sind, freut sich, positive Ergebnisse von Lithium-Bench-Scale-Laugungstests aus seinem Lithium-Ton-Projekt Bitterwasser bekannt zu geben.

Arcadia Minerals Ltd. - Positive Lithium-Tests deuten auf eine saubere und kostengünstige Gewinnung in Bitterwasser-Tonen hin

