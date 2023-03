Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von FMRecruiting®. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie es sich zur Aufgabe gemacht,ambulante Pflegedienste und stationäre Einrichtungen in Zeiten desFachkräftemangels bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter zu unterstützen.Dabei geben sie mit ihrem einzigartigen 4-S-System den Unternehmen die Werkzeugean die Hand, um die chronische Unterbesetzung zu überwinden und endlich wiedermehr Bewerbungen zu erhalten.Nicht erst seit Corona hat die Pflegebranche unter einem starken Mangel anFachkräften zu leiden. Insbesondere die gut ausgebildeten Mitarbeiter, aber auchviele Pflegehelfer haben in letzter Zeit dem Beruf den Rücken gekehrt und diePersonalsituation der Unternehmen so weiter verschärft. Zwar wollte die Politikden Beschäftigten hier mit dem neuen Pflegemindestlohn beispringen - das seitSeptember 2022 vorgeschriebene Mindestentgelt hat die Lage für die Unternehmenjedoch noch weiter verschlechtert. "Die Kosten für die Bewohner werden immerhöher und die Nachfrage nach Pflegeplätzen damit teilweise geringer - dies führtallerdings zu einer vermehrten Anfrage ambulanter Pflegedienste", erklärt MaxGrinda. "Vor allem aber wird der Wettbewerb um die verbliebenen Pflegekräftewird immer härter. Schließlich können sich viele Unternehmen heute nicht mehrallein mit einer tariflichen Entlohnung von anderen Einrichtungen abheben."Max Grinda und Felix Hahnewald von FM Recruiting® haben sich auf die Gewinnungvon Pflegepersonal spezialisiert und kennen die derzeitigen Herausforderungender Branche daher genau. Dabei sind sie überzeugt, dass sich mit herkömmlichenMethoden heute kaum noch geeignete Bewerber erreichen lassen. In derZusammenarbeit mit ihren Kunden nutzen sie daher ihr eigens entwickeltesKonzept, mit dem sie den Fachkräftemangel in vier Schritten lösen. Dabei setzensie auf eine genaue Analyse der Bedürfnisse und Wünsche der Pflegefachkräfte, umwechselbereite Arbeitnehmer für ihre Kunden aus der stationären und ambulantenPflege zu gewinnen. Warum der Mindestlohn in der Pflegebranche die Situation derUnternehmen dabei noch weiter verschärft hat und was die Betriebe jetztunternehmen müssen, um endlich die chronische Unterbesetzung zu beenden,verraten sie in diesem Artikel.Nachfrage und Wirtschaftlichkeit stehen unter DruckViele Pflegebetriebe haben aktuell unter großen Personalsorgen zu leiden.Paradoxerweise hat der neue Mindestpflegelohn die Situation noch einmal