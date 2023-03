(neu: Im 2. und 3. Absatz Angaben zu NRW und Baden-Württemberg ergänzt)

KÖLN (dpa-AFX) - Kurz vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst besteht die Gewerkschaft Verdi auf einem ausreichend hohen Mindestbetrag an Einkommenszuwachs und stellt die Streikbereitschaft der Beschäftigten heraus. "Es wird keinen Abschluss geben ohne einen ausreichend hohen Mindestbetrag", sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Dienstag vor Streikenden auf einer Kundgebung in Köln. "Aber wenn es nicht gelingt: Der Frühling naht, und es kann sein, dass wir uns dann hier noch einmal wiedersehen sehen müssen." Die dritte Verhandlungsrunde für Bund und Kommunen beginnt am Montag in Potsdam.

Seit Wochen beeinträchtigen Warnstreiks in wechselnden Bundesländern vor allem kommunale Dienstleistungen. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag rund 40 000 Streikende. Etliche Nahverkehrsbetriebe wurden den zweiten Tag in Folge bestreikt. Auch in Verwaltungen, kommunalen Betrieben, Kitas, Jobcentern und Sparkassen hatte Verdi mobilisiert.