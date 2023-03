JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Quartalszahlen des Kontrahenten Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Dass Nike die weltweiten Lagerbestände unter Kontrolle bekomme, sollte auch gut für Puma und Adidas sein, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die sich gut haltende Nachfrage auf den Märkten Nordamerika und Europa./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 02:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 02:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 53,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m