Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4) arbeitet mit Hochdruck an der Kommerzialisierung seiner RapidSX-Technologieplattform zur Separierung von schweren und leichten Seltenen Erden. Es ist geplant, die Erkenntnisse aus der bereits laufenden Demonstrationsanlage in Kingston, Ontario, zur Optimierung des Verfahrens in die geplante Produktionsanlage zu übernehmen, die im US-Bundesstaat Louisiana entstehen soll. Das ist ein entscheidender Schritt in der Unternehmensentwicklung, den Ucore durch die Erweiterung des Teams durch anerkannte Experten unterstützt.

Unter anderem ernannte man Geoff Atkins zum Vice President of Business Development, der nicht nur über 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bergbausektor allgemein verfügt, sondern auch über mehr als 15 Jahre im Bereich der so genannten kritischen Minerale und dabei insbesondere an Seltene Erden-Projekten teilhatte. Er gehört sogar zu den wenigen Bergbaumanagern außerhalb Chinas, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von gleich zwei Seltene Erden-Betrieben spielten. Dabei handelt es sich zum einen um die Mt. Weld-Mine von Lynas sowie Nechalacho von Vital Metals. Bei Lynas war er in einer Reihe von Positionen tätig und zeichnete unter anderem für die Errichtung des Seltene Erden-Projekts in Australien verantwortlich, war aber ebenfalls entscheiden am Bau der Lynas Advanced Materials-Anlage in Malaysia sowie der Entwicklung langfristiger, strategischer Pläne beteiligt.

Herr Atkins soll seine Expertise und Erfahrung in diesem Bereich unter anderem einsetzen, um Strategien zu entwickeln, um Verträge mit Seltene Erden-Projekten weltweit zu schließen, die das Ausgangsmaterial für Ucores Anlagen liefern sollen. Dabei soll er erreichen, dass Ucore über ein sicheres, diverses Angebot mit minimalen geopolitischen Risiken und kurzen Entwicklungszeiträumen verfügt. Schon mit dem Seltene Erden-Projekt Nechalacho war es Herrn Atkins gelungen, die Produktion in nur zwei Jahren zu erreichen, während in der Branche zehn Jahre und mehr keine Seltenheit sind.

Darüber hinaus machte das Unternehmen Jaan Hurditch, Engineering Director, eine logische Ernennung, da Herr Hurditch in den vergangenen zweieinhalb Jahren bei Ucores Tochtergesellschaft Innovation Metals die Entwicklung der RapidSX™-Hardwareplattform leitete, die mit dem Einbau in die kommerzielle Anlage des Unternehmens in Louisiana ihren Höhepunkt erfahren.

Noch interessanter erscheint uns allerdings die Ernennung von Dr. Ahmad Hussein in das Ucore Advisory Board sowie zum Verantwortlichen für Regierungsbeziehungen. Dr. Hussein soll die strategischen Beziehungen mit kanadischen und US-amerikanischen Regierungsbehörden entwickeln und pflegen, die bereitstehen, verteilt über den Rest des Jahrzehnts Milliarden von Dollar in entscheidende, nordamerikanische Projekte für so genannte kritische Minerals zu investieren!



Dr. Husseins früherer internationaler Erfolg bei der Einführung, Skalierung und Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien hat ihn in die Lage versetzt, Geschäftsverbindungen auf allen Regierungsebenen zu entwickeln. Darüber hinaus bringt er potenzielle Partner in der gesamten Lieferkette mit, die einen Mehrwert für Ucores proprietäre RapidSX™-Technologieplattform und langfristige strategische Pläne bieten. Im Laufe des letzten Jahres haben bedeutende Fortschritte in der Technologie, der Marktpräsenz und den Kommerzialisierungsbemühungen des Unternehmens den Anstoß gegeben, die Ziele des Unternehmens zu beschleunigen, indem die Kapazität und der Fokus des Beirats erweitert wurden, zu dem Dr. Hussein eine sehr willkommene Ergänzung ist.

Fazit: Ucore Rare Metals baut nicht nur bald die erste kommerzielle Einrichtung für seine RapidSX-Technologie auf, sondern auch sein Team aus, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir sind gespannt, was zu diesen Themen in den kommenden Wochen und Monaten zu hören sein wird.

