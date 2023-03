Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oberreichenbach (ots) - Vivien Schaible ist die Gründerin und Geschäftsführerinder RecruitingFabrik und unterstützt mit dieser gemeinsam mit ihrer SchwesterMadeleine Schaible Betriebe aus Industrie und Handwerk dabei, qualifizierteFachkräfte zu finden. Dabei setzen die Expertinnen auf erprobte Strategien undeine Präsenz in den sozialen Medien. Erfahren Sie im Folgenden, wieHandwerksunternehmen heute im Kampf um die Top-Talente herausstechen.Der Fachkräftemangel und der damit einhergehende War for Talents sindmittlerweile Realität. Das gilt für nahezu alle Branchen und lässt damit auchdas Handwerk und die Industrie nicht unberührt. Dabei wird es immer schwieriger,als Unternehmen offene Stellen mit qualifizierten Kandidaten zu besetzen. VieleUnternehmen haben heute verstanden, dass herkömmliche Methoden derMitarbeitersuche, etwa das Schalten von Stellenanzeigen in Tageszeitungen odergängigen Jobportalen, heute nicht mehr die erhofften Ergebnisse bringen.Stattdessen gilt es, auf den relevanten Kanälen, wie den sozialen Medien, fürsich zu werben und potenzielle Kandidaten von sich zu überzeugen. Der Trend hatmittlerweile zwar auch das Handwerk erreicht, doch damit einher geht auch dieGefahr der Vergleichbarkeit. Schließlich gilt: Machen alle das Gleiche, istniemand mehr besonders. "Um heute aus der Masse an Mitbewerbern hervorzustechenund potenzielle Kandidaten von sich zu überzeugen, müssen Handwerks- undIndustrieunternehmen an ihrer individuellen Sichtbarkeit und Attraktivitätarbeiten", weiß auch Vivien Schaible, die Gründerin und Geschäftsführerin derRecruitingFabrik. Mit dieser unterstützt sie Betriebe aus dem Handwerk und derIndustrie dabei, ihre offenen Stellen mit qualifizierten Kandidaten zu besetzen.Sie kennt die Branche und ihre Herausforderung damit genau. Im Folgenden hat sieverraten, wie Handwerksunternehmen im Kampf um die Top-Talente herausstechen undsich von ihren Mitbewerbern abheben können.In der eigenen Region sichtbar werdenDass Inserate in Stellenportalen und der Tageszeitung - auch aufgrund der hohenStreuverluste - heute kaum mehr Erfolge bringen, ist längst kein Geheimnis mehr.Stattdessen gilt es, in der eigenen Region sichtbar zu werden und sich mitgeeigneten Instrumenten eine organische Reichweite aufzubauen. Als dienlichhaben sich hierbei vor allem die sozialen Medien erwiesen. Schließlich ist eshier nicht nur möglich, eine große Anzahl an potenziellen Kandidaten zuerreichen, sondern seine Kampagnen durch zahlreiche Filtermöglichkeiten an genau