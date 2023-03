SHANGHAI, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Jahwa United Co., Ltd (SH.600315) veranstaltete kürzlich die Online-Strategiekonferenz „To Beauty to Youth" 2023. Auf der Veranstaltung hielt das Management-Team unter der Leitung von Alex Pan, Chairman und CEO von Shanghai Jahwa, die Errungenschaften von Jahwa im vergangenen Jahr und seine langfristige Vision, einschließlich Unternehmensstrategie, Trends und Entwicklung, Markeninnovation und ESG-Management. Das Team lud auch externe Experten und Partner ein, um über Konsumtrends und Wachstumspfade in der neuen Ära zu diskutieren.

Alex Pan, Chairman und CEO von Shanghai Jahwa, erläuterte in seiner Grundsatzrede „Innovation to Excellence" die Geschäftsergebnisse des Unternehmens für 2022 und die Unternehmensstrategie für 2023. „Da sich die nationale Wirtschaft allmählich von einem schnellen Wachstum zu einer qualitätsorientierten Entwicklung wandelt, kann man eine Reihe positiver Signale aus der allgemeinen Erholung des Konsums beobachten. Dies ist ein starker Schub für die gesamte Schönheits- und Körperpflegeindustrie. Als Branchenführer arbeitet Shanghai Jahwa kontinuierlich an der Verbesserung von Differenzierung, F&E-Investitionen, Ressourcenoptimierung, Produktivität und Kapitaleinsatz. Das Unternehmen macht mit einer soliden Betriebsführung und einem soliden Management ständig Fortschritte."