Tipp der Woche ll: Hungrig nach Rendite? Mit dem Five Lions Zertifikat haben Sie beste Chancen auf eine langfristige, überdurchschnittliche Performance! Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Das Beste daran: eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich — erfahren Sie jetzt hier mehr! Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 30.03.2023 Zeit Land Relev. Termin 10:00 ITA Arbeitslosenqoute 10:00 EUR Wirtschaftsbulletin 11:00 EUR Verbrauchervertrauen 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert 14:30 USA Persönliche Konsumausgaben (Quartal) 14:30 USA Kernausgaben für persönlichen Konsum ( Quartal ) 14:30 USA Bruttoinlandsprodukt Preisindex 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung

Im Report erklärt Ihnen Dr. Dennis Riedl welche Megatrends die Aktienmärkte beherrschen werden. Welche Megatrends das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollten, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor!

Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Ihre wichtigsten Termine Heute mit Verbraucherpreisen in Deutschland! BIP USA

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer