JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Papiere böten eine der günstigsten Möglichkeiten, auf das Wachstum von Windenergie von See zu setzen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 19:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 00:17 / BST