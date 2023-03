Encavis streicht Dividende - Geld wird für Kapazitätsausbau gebraucht

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis will das Geschäft in den kommenden Jahren deutlich ausbauen und deshalb für das vergangene Jahr keine Dividende zahlen. Um die bis 2027 angepeilten Kapazitäts- und Umsatzziele aus eigener Kraft zu erreichen, soll der Gewinn des vergangenen Jahres in voller Höhe im Haus bleiben. Ob es in den kommenden Jahren wieder eine Dividende geben wird, ließ das Management offen. Die Aktie verlor am Mittwoch zeitweise über 11 Prozent.

Der seit Anfang des Jahres amtierenden Encavis-Chef Christoph Husmann wollte sich in einer Telefonkonferenz mit Investoren am Mittwoch nicht darauf festlegen, ob auch in den kommenden Jahren auf die Dividendenausschüttung verzichtet wird. Ihm sei bewusst, dass die gekappte Dividende für einige Anteilseigner schmerzvoll sei, sagte er. Es handle sich um den richtigen Schritt, der aber keine automatische Entscheidung für die Zukunft sei, sagte Husmann weiter. Ob sich die Anleger bald wieder über Ausschüttungen freuen dürfen, hänge von der Entwicklung der kommenden Jahre ab. Einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien erteilte der Manager auf Nachfrage eine Absage.