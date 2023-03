Berlin (ots) -



- DUH erhebt Klagen gegen Konzerne und Franchise-Händler der Ketten Starbucks,

Edeka, Rewe, Cinestar und Yormas zur Einhaltung der Mehrwegangebotspflicht

- Fehlendes Angebot, kaum Informationen und fehlende Anreize: Erneute DUH-Tests

belegen weiterhin katastrophale Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht

- Repräsentative Forsa-Umfrage ergibt: Verbraucherinnen und Verbraucher wollen

einheitliche Mehrwegsysteme, viele Rückgabestellen und finanzielle Anreize zur

Mehrwegnutzung

- DUH fordert sofortige Nachbesserung der Mehrwegangebotspflicht durch

Umweltministerin Lemke und konsequente Sanktionierung festgestellter Verstöße



Das rechtliche Vorgehen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Verstöße zur

Mehrwegangebotspflicht bei Gastronomieunternehmen zeigt erste Erfolge. Nachdem

die DUH im Januar bei Testbesuchen zahlreiche Verstöße festgestellt und

rechtliche Maßnahmen ergriffen hatte, haben die Unternehmen Backwerk und

Cineplex ihr Mehrwegangebot nachgebessert und Verstöße für die Zukunft

ausgeschlossen. Gegen Starbucks, Rewe, Edeka Fromm, Cinestar und Yormas reicht

der Umwelt- und Verbraucherschutzverband nun hingegen Klage ein, weil diese sich

nicht zur Einhaltung der Mehrwegangebotsregelung verpflichten wollten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Weitere aktuelle Testbesuche der DUH in 17 Filialen von 11Gastronomieunternehmen belegen zudem erneut die katastrophale Umsetzung dergesetzlichen Mehrwegangebotspflicht in der Praxis. Fehlende Mehrwegangebote,kaum Informationen, fehlende Anreize zur Mehrwegnutzung und ein Wirrwarr ausunterschiedlichen Mehrwegsystemen gehören weiterhin zur Tagesordnung. Einaktiver Verbraucherhinweis zur Nutzung von Mehrweg durch das Servicepersonalerfolgte in keinem einzigen Fall.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: " Es ist erschreckend, dassmillionenschwere Unternehmen wie Starbucks, Rewe, Cinestar oder Yormas mitKlagen dazu gezwungen werden müssen, sich an geltendes Recht zu halten. Anstattkonsequent das Mehrwegangebot nachzubessern, werden Anwaltskanzleienhinzugezogen, um die eigenen Fehler mit fadenscheinigen Argumenten zurechtfertigen. Das akzeptieren wir nicht und werden nun mit Klagen gegen dieseUnternehmen vorgehen. Unsere aktuellen Testbesuche zeigen leider, dass dieMehrwegangebotspflicht noch immer von vielen weiteren Gastronomieunternehmennicht oder nur ungenügend umgesetzt wird. Deshalb fordern wir die Bundesländermit Nachdruck auf, endlich ihren Vollzugsaufgaben nachzukommen, Verstöße zusanktionieren und dafür zu sorgen, dass die Mehrwegangebotspflicht ernstgenommen wird. Bis dahin setzen wir weiterhin auf eigene Kontrollen, rechtlicheMaßnahmen und die Aufklärung von Verbraucherinnen und Verbrauchern ."