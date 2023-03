FJDynamics Redefines Portabilität Mit Seinem Neuem Kraftwerk PONY 500

SINGAPUR, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- FJDynamics, ein Robotikunternehmen, gab die Markteinführung seines neuesten tragbaren Kraftwerks, dem FJD PONY 500 bekannt, welches das neuesten Modell in der Reihe neuer Energieprodukte des Unternehmens ist. Der PONY 500 ist in der Hälfte der konkurrierenden Produkte auf dem Markt und mit bahnbrechenden Funktionen erhältlich, die es als Produkt auf dem Markt für Netzteile ohne Stromnetz abheben.

„Die meisten tragbaren Kraftwerke auf dem Markt sind zu groß und schwer, um sie über große Entfernungen zu transportieren. Anwendungsschwierigkeiten, Sicherheit und Lärm waren die größten Bedenken der Nutzer", sagt Knut Niehaus.

Dies förderte das Design des PONY 500, das die „Portabilität" neu definiert. FJD PONY 500 bietet eine Kapazität von bis zu 504 Watt bei einem Gewicht von nur 3,6 kg. Es ist somit das leichteste Produkt seiner Klasse. Durch den Einsatz der proprietären ternären lithium-Batterietechnologie von FJDynamics, verfügt das PONY 500 über eine Energiedichte von 30%, die höher als herkömmliche lithium-Ionen-Batterien ist. Das leichte und kompakte Design, das die Hälfte des Gewichts und der Größe von Kraftwerken mit gleicher Leistungskapazität aufweist, bedeutet, dass die Benutzer die gleiche Leistung im Freien bei geringerer physischer Last erhalten können. Dank des Ledergriffs, kann das Produkt von jedermann mit einer Hand getragen werden, was eine mühelose Erfahrung ermöglicht.

Der leise Betrieb ist ein weiteres herausragendes Merkmal des PONY 500. Das PONY 500 arbeitet ohne eingebauten Lüfter. Dies bedeutet, dass er mit 0dB arbeitet, während Konkurrenzprodukte mit 55 dB arbeiten. Auf diese Weise können die Nutzer an den Strom angeschlossen werden, ohne dabei das Ambiente im Freien zu stören.

Das PONY 500 arbeitet flexibel für unterschiedliche Bedürfnisse und Szenarien. Das PONY 500 funktioniert bei extremen Temperaturen von –20°C bis 55°C, was eine große Temperaturschwelle im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt darstellt. Das Produkt ist darüber hinaus modular aufgebaut, sodass es mit Zubehör, wie beispielsweise Solarmodulen, MPPT oder DC-Add-ons kombiniert werden kann. In netzfernen Szenarien, in denen eine höhere Stromkapazität benötigt wird, kann das PONY 500 mit bis zu 10 Kraftwerken parallel arbeiten und so die 10-fache Leistung freisetzen. Mit diesen bahnbrechenden Merkmalen ist das PONY 500 der perfekte Begleiter für jede Outdoor-Umgebung, angegangen von Campingausflügen, über die Notstromversorgung zu Hause, bis hin zu Arbeiten im Freien, wie beispielsweise Vermessungsarbeiten oder Notfallrettung.

„Mit der Einführung unseres neuen tragbaren PONY 500 definieren wir die Tragbarkeit neu", so Martin Ivanov, F&E-Direktor von FJDynamics. „Durch den Einsatz unseres innovativen Designs und unserer branchenführenden Batterietechnologie haben wir ein Kraftwerk entwickelt, das weitaus tragbarer und leistungsfähiger ist als jedes andere Produkt, das heute erhältlich ist. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für Outdoor-Abenteuer, Feldarbeit und Notfallvorsorge."

Das PONY 500 tragbare Kraftwerk von FJDynamics ist jetzt im offiziellen FJDynamics Online Store erhältlich(tore.fjdynamics.com). Die EU-Bestellungen werden sofort ausgeliefert, während die US-Bestellungen bis Mai 2023 verschickt werden.

FJDynamics ist ein Robotikunternehmen, das sich auf Digitalisierung, Automatisierung und neue Energien konzentriert. Aktuell wird unsere Technologie unter anderem in der Präzisionslandwirtschaft, im digitalen Bauwesen, in der Geodatenverarbeitung und in der Elektrotechnik eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in Singapur, den USA, Schweden, dem chinesischen Festland und Hongkong. Mit unserer Verpflichtung, unsere Technologie zur Förderung der Kohlenstoffneutralität und zur Verbesserung der Arbeitsumgebung einzusetzen, sowie mit unserer globalen Reichweite, freuen wir uns darauf, mit unseren Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten, um eine bessere Zukunft für unsere Welt zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fjdynamics.com

