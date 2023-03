UBS stuft Porsche SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche SE von 81 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der rekordhohe Abschlag auf den inneren Wert der Papiere des Großaktionärs von Volkswagen und der Porsche AG sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Entwicklungen in den Diesel-Rechtsstreits hätten bisher nicht geholfen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 13:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / 13:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 53,04EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m