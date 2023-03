Huawei und bKash stärken Partnerschaft zur Vertiefung der finanziellen Inklusion in Bangladesch zur Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDG)

DHAKA, Bangladesch, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Huawei und bKash haben vereinbart, ihre Partnerschaft in Bangladesch zu vertiefen, um die finanzielle Eingliederung weiter voranzutreiben und mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, an der digitalen Wirtschaft des Landes teilzuhaben und von ihr zu profitieren. bKash, Bangladeschs größter Anbieter von mobilen Zahlungsdiensten, bietet 68 Millionen Menschen mobile Finanzdienstleistungen an und versorgt damit jede Familie in Bangladesch. Huawei unterstützt die Dienstleistungen von bKash mit seinen hochmodernen digitalen Finanzlösungen.

Pan Junfeng, President, Huawei South Asia Region & CEO, Huawei Bangladesh, und Kamal Quadir, Gründer und CEO von bKash, haben am Mittwoch, den 29. März 2023 in der Huawei Bangladesh Academy in Dhaka eine Absichtserklärung unterzeichnet.