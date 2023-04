Tanja Müller-Ziegler zieht neu in den BVR-Vorstand ein

Berlin (ots) - Tanja Müller-Ziegler ist am 1. April 2023 in den Vorstand desBundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)eingetreten. In dieser Position übernimmt die verbunderfahrene Bankerin dieVorstandsressorts von BVR-Vorstand Dr. Andres Martin, der zum 30. Juni 2023 inden Ruhestand geht."Ich freue mich sehr, zu meinen beruflichen Wurzeln - den Volksbanken undRaiffeisenbanken - zurückzukehren", so Müller-Ziegler. "Die genossenschaftlicheFinanzGruppe ist nicht nur eine der größten Bankengruppen Europas, sie ist auchbei wichtigen Zukunftsthemen hervorragend aufgestellt", so Müller-Zieglerweiter. Einen besonderen Fokus will die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerinauf die Weiterentwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs sowie derEnd-to-End-Kundenprozesse legen. "Diese Themen weiterzuentwickeln und an denBedürfnissen der 737 Genossenschaftsbanken sowie ihrer 30 Millionen Kundinnenund Kunden auszurichten, sehe ich als meine Hauptaufgabe und darauf freue ichmich."Die 50-Jährige wird neben dem Zahlungsverkehr die Bereiche Banktechnologie undTransaktionsmanagement, Betriebswirtschaft und Strategische Steuerung sowie dasPersonalmanagement verantworten.Müller-Ziegler kommt von der Berliner Sparkasse, wo sie mehr als acht Jahre imVorstand unter anderem für das Kreditkartengeschäft sowie für die BereicheFinanzen, Marketing und Privat- sowie Firmenkundenvertrieb zuständig war. Von1998 bis 2014 durchlief sie verschiedene Stationen in der Berliner Volksbank,zuletzt als stellvertretendes Vorstandsmitglied.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/5477478OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken