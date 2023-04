Die Analysten der Bank of America sehen als nächstes Ziel für den Goldpreis die Marke von 2.100 USD pro Unze an. Damit würde der Preis für eine Unze des gelben Metalls Rekordniveau erreichen. Doch das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Die US-amerikanische Großbank ist der Ansicht, dass die Aussichten für Gold positiv sind, da sich die Inflation hartnäckig auf hohem Niveau halte und Bedenken um die Wirtschaftsentwicklung angesichts der Schwäche im US-Arbeitsmarkt zunehmen würden. Hinzu kämen, so die BoA, dass die Liquidität, die Menge des verfügbaren Geldes, sinke und die Kreditmärkte anfällig seien.

Zudem sei auch nach charttechnischen Gesichtspunkten der Ausblick für Gold konstruktiv. Die jüngsten Preisausbrüche bei Gold (und Silber) hätten die Stimmung am Markt für Edelmetalle verbessert. Eine Rallye des Goldpreises zum Allzeithoch bei 2.078 USD pro Unze könnte nach Ansicht der Analysten den Beginn einer zweijährigen Hausse andeuten. Die wiederum den Preis für das gelbe Metall über die Marke von 2.500 USD pro Unze führen könne.

Aktuell allerdings sieht man bei der BoA das erste Ziel für den Goldpreis bei mehr als 2.100 USD je Unze. Aus charttechnischer Sicht deute sich an, dass die nächste Phase des Aufwärtstrends begonnen habe, wobei die nächsten Ziele für 2023 bei 2.078, 2.118 und möglichweise 2.195 USD pro Unze liegen würden, hieß es.

Allerdings wies man auch darauf hin, dass das Risiko bestehe, dass der Goldmarkt als „überkauft“ betrachtet werde. Bei bestimmten Signalen könnte sich eine Konsolidierung oder Korrektur im Goldpreis abzeichnen. Das Edelmetall bleibe aber in seinem Aufwärtstrend, solange die Unterstützung bei 1.938 USD pro Unze halte.

Ein weiterer positiver Faktor, so die BoA, sei, dass Gold seit Mitte 2022 fortlaufend neue Rekordhochs in japanischen Yen erziele und auf dem besten Weg sei, das langfristige Ziel von ¥285.000 je Unze zu erreichen. Auch dass der Goldpreis die Marke von 2.000 Euro pro Unze erreiche, könnte nur noch eine Frage der Zeit sein, so die Experten.

In der Branche werden zudem bereits Ziele von bis zu 3.000 USD pro Unze aufgerufen. Aber ob 2.500 oder 3.000 USD pro Unze, solche Goldpreise würden erhebliches Potenzial vor allem für Goldproduzenten aber auch bei Goldexplorern bedeuten. Auf Goldinvest.de - nomen est omen - beobachten wir eine ganze Reihe unserer Ansicht nach interessanter Junior-Unternehmen:





