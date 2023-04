Die Wirtschaft der USA stürzt offenkundig ab: heute nach den zuletzt extrem schwachen US-Konjunkturdaten der letzten Tage wieder neue Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Challenger Job Cuts - ist das gut oder schlecht für Aktien? Ob und wann wird die Fed die Zinsen senken - oder bleibt die Inflation zu hoch für Zinsssenkungen? Als Faustregel kann gelten: Aktien steigen bei einem "Pivot" der Fed, wenn die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt. Und sie fallen, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt - und die Daten der US-Wirtschaft deuten ziemlich klar darauf hin, dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Nun stehen mit den morgigen US-Arbeitsmarktdaten und den US-Verbraucherpreisen (Mittwoch) zentrale Daten an..

