Palladium One meldet den Abschluss der strategischen Eigenkapitalbeteiligung durch Glencore

12. April 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / - Palladium One Mining („Palladium One“ oder „PDM“) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 30. März 2023 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) in Höhe von 4.252.050 CAD mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Glencore plc („Glencore“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Privatplatzierung begab PDM 28.347.000 Stammaktien („Stammaktien“) zu einem Preis von je 0,15 CAD. Nach Abschluss der Privatplatzierung besitzt Glencore ca. 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von PDM auf nicht verwässerter Basis.

Der Nettoerlös der Privatplatzierung soll für Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den Nickelprojekten des Unternehmens, für zukünftige Explorations- und Erschließungsarbeiten, als Working Capital sowie für Gemeinkosten und Verwaltungsausgaben verwendet werden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung haben Palladium One und Glencore einen Investorenvertrag (der „Investorenvertrag“) abgeschlossen, welchem zufolge Glencore bestimmte marktübliche Rechte zustehen, einschließlich von Beteiligungsrechten an zukünftigen Wertpapieremissionen und dem Recht, eine Person in das technische Komitee von Palladium One zu berufen. Gemäß dem Investorenvertrag stimmt Glencore bestimmten üblichen Übertragungs- und Stillhaltebeschränkungen zu.

Die Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabetag gebunden. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung müssen keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren gezahlt werden.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM) ist in der Entdeckung umwelt- und sozialbewusster Metalle für grüne Transportlösungen tätig. Als ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen befasst sich Palladium One mit großen, Platin-Gruppen-Element (PGE)-Kupfer-Nickel-Vorkommen in Canada und Finnland. Das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im Norden von Mittelfinnland ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt, das bereits über NI 43-101-konforme Mineralressourcen verfügt; die beiden hochgradigen Nickel-Kupfer-Projekte Tyko und Canalask befinden sich in Ontario bzw. im Yukon (Kanada). Folgen Sie Palladium One auf LinkedIn, Twitter und unter www.palladiumoneinc.com.