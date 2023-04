Top-Picks mit 200 Prozent Renditepotential! Auf welche US-Techwerte sollten Sie aktuell setzen um langfristige Rendite zu realisieren? Unser Börsenexperte Lars Wißler hat in einer neuen kostenfreien Analyse für Sie recherchiert, welche fünf Top-Picks extrem leiden mussten und nun massives Erholungspotential haben.

Auf der anderen Seite steht David Trainer, CEO vom Investment Research-Unternehmen New Construct. Trainer glaubt, dass Rivian-Aktien irgendwann null US-Dollar wert sein werden. Das passiert, wenn ein börsennotiertes Unternehmen Konkursschutz beantragt und die Stammaktien annulliert werden.

Morgan Stanley hat sein "Overweight"-Rating erst gestern bestätigt und gibt sich langfristig bullish für die Aktie. Laut Analyst Adam Jonas befinde sich Rivian nach einem steinigen Start in das Jahr 2023 an einem strategischen Scheideweg.

Das durchschnittliche Kursziel der Rivian-Aktie ist zwar mittlerweile auf den niedrigsten Stand aller Zeiten gesunken. Mit 27,59 US-Dollar liegt es aber trotzdem noch etwa doppelt so hoch wie der Schlusskurs vom Dienstag.

Foto: Ann-Sophie Fjello-Jensen - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Für Rivian geht es in diesem Jahr um alles oder nichts. Die Wall Street ist gespalten, was die Aktie betrifft. Während die einen über 200 Prozent Kurspotenzial prognostizieren, vermuten andere einen Totalverlust.

Tesla-Rivale Bullen vs. Bären bei Rivian: Mehr Renditepotenzial im Nasdaq 100 geht nicht

