Aus & vorbei bei Bed Bath & Beyond: War’s das jetzt endgültig?

Die Aktien des Unternehmens fielen nach dem Bericht des Wall Street Journal im nachbörslichen Handel um fast 23 Prozent auf 38 Cent. Seit der US-Einzelhändler im Januar mitgeteilt hat, dass es Optionen wie den Konkurs prüfe, ist die Aktie um 86 Prozent gefallen.

Das in New Jersey ansässige Unternehmen hat in den vergangenen Jahren einen massiven Nachfrageeinbruch verzeichnet. Die Merchandising-Strategie, mehr Produkte mit Eigenmarken zu verkaufen, ist gescheitert.