620 Prozent-Rallye: Chinesische Aktie U Power legt fulminantes US-Debüt hin

Li Jia, der CEO des chinesischen Elektrofahrzeug-Start-ups U Power, ist in die Riege der Milliardäre aufgestiegen. Sein in Shanghai ansässiges Unternehmen ist beim gestrigen Debüt an der Nasdaq um 620 Prozent gestiegen. Wie Bloomberg berichtet, mussten die Aufsichtsbehörden den Handel aufgrund der Volatilität der Aktie mehr als 20 Mal unterbrechen.

Das Unternehmen wurde, wie Forbes berichtet, 2013 gegründet, um Fahrzeugbeschaffungsdienste anzubieten. 2020 verlagerte sich der Schwerpunkt des Unternehmens auf die Batteriewechseltechnologie für Elektrofahrzeuge. Yale Zhang, ein in Shanghai ansässiger Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Automotive Foresight, hält U Power für einen kleineren Konkurrenten des Batterieriesen Contemporary Amperex Technology (CATL).