Maklernetzwerk SAFETI Immobilien jetzt in Deutschland

Berlin (ots) -



- Führendes französisches Maklernetzwerk (210 Millionen Euro Umsatz in 2022)

schreibt internationale Erfolgsstory in Deutschland fort

- SAFETI bietet Maklern beste Rahmenbedingungen für selbstständiges Arbeiten

- Top-Konditionen am Markt - 70 bis 99 Prozent Provision möglich



Das in Frankreich gegründete Maklernetzwerk SAFTI Group mit Fokus auf dem

Verkauf von Wohnimmobilien setzt seine erfolgreiche Expansion in Europa fort und

vollzieht mit SAFETI Immobilien den Markteintritt in Deutschland. Nach Spanien

und Portugal ist Deutschland damit bereits das dritte Land außerhalb

Frankreichs, in dem das Maklernetzwerk existiert. "Deutschland ist der größte

Immobilienmarkt Europas und trotzdem ist die Eigentumsquote eine der niedrigsten

in der EU. Wir wollen Maklern in der ganzen Bundesrepublik dabei helfen, das

Potenzial dieses Marktes zu heben", sagt Ingrid Livet, Geschäftsführerin der

SAFETI Deutschland GmbH.