Morphosys wächst zum Jahresauftakt überraschend stark

PLANEGG (dpa-AFX) - Nach einem unerwartet starken Schlussquartal 2022 hat sich das Biotechunternehmen Morphosys auch zum Jahresauftakt überraschend gut geschlagen. Der Umsatz der Bayern zog im ersten Quartal sprunghaft an. Am Donnerstag ging es auf die Nachrichten für die im SDax notierte Aktie um zuletzt mehr als viereinhalb Prozent aufwärts. Die Morphosys-Papiere waren damit unter den Favoriten im Nebenwerteindex. Damit zeigte sich der Markt entspannter als einige Analysten, die das operative Ergebnis bemängelten.

Der Erlös des ersten Quartals war im Vergleich zum Vorjahr um gut die Hälfte auf 62,3 Millionen Euro geklettert, wie Morphosys am späten Mittwochabend in Planegg mitgeteilt hatte. Damit habe das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen am Markt um 22 Prozent geschlagen, schrieb James Gordon von der US-Investmentbank JPMorgan in einer ersten Reaktion. Seine eigenen Annahmen seien sogar um fast ein Drittel getoppt worden.