Brennpunkt Bankenkrise: Steckt Marktmanipulation hinter der Aktien-Volatilität?

Regionale US-Bank-Aktien haben ihre Talfahrt in dieser Woche fortgesetzt. Zuvor war die First Republic Bank als dritte mittelgroße Bank in den USA innerhalb von zwei Monaten in Konkurs gegangen.

Das ruft auch Shortseller auf den Plan. So erzielten Leerverkäufer nach Angaben des Analyseunternehmens Ortex allein am Donnerstag mit Wetten gegen bestimmte US-Regionalbanken Gewinne in Höhe von 378,9 Millionen US-Dollar.