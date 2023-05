Lithiumnachfrage ohne Ende und der Spotpreis kollabiert

Sehr geehrter Leser und Leserinnen

Der Lithiumpreis kollabierte regelrecht in den letzten Wochen und Monaten obwohl dies eher unverständlich ist. Von einem Hoch von fast 600.000 Yuan gings runter bis 162.000 Yuan pro Tonne LCE. Gegenwärtig sind wir wieder bei fast 180,000 Yuan und es sieht nach einem Boden aus. Interessant vor allem da der Spotpreis nur einen minimalen Teil des Gesamtmarktes ausmacht da Lithium ein Kontraktmarkt ist.

Quelle: Tradeconomics

Schaut man sich die Datenlage an so könnte man zum Schluss kommen dass diese Korrektur vorüber ist. Bei BYD stiegen die EV-Verkaufszahlen um 94% an. Die Produktion war sogar noch höher, da BYD Lagerbestände aufbaut, um die außergewöhnlich hohe Nachfrage bedienen zu können. BYD verkaufte im ersten Quartal rund 550.000 Fahrzeuge, einschließlich der Exporte von 38.000 Fahrzeugen, und steht nun für mehr als ein Drittel aller EV-Verkäufe in China. CATL und BYD dominieren weiterhin den Batteriemarkt, wobei CATL 46,6 Gwh installiert hat, was einem Marktanteil von 35 % entspricht, und BYD 21,5 Gwh installiert hat, was einem Marktanteil von 16,2 % entspricht. BYD gewinnt jedoch auf dem chinesischen Inlandsmarkt dank seiner preislichen Wettbewerbsfähigkeit und seiner vertikal integrierten Lieferkette, die auch die Eigenversorgung mit Batterien und die Fahrzeugherstellung umfasst, zunehmend an Popularität. Manche erwarten, dass BYD 3,5 bis 4 Millionen Elektroautos verkaufen wird, von denen etwa die Hälfte vollelektrisch sein wird, was Tesla überholen könnte. Die weltweite Nachfrage nach EV-Batterien stieg im März um 42%. Der Absatz von Elektrofahrzeugen stieg im März auf fast 1,1 Mio. Fahrzeuge, obwohl dies immer noch unter dem Rekordwert von 1,3 Mio. verkauften Fahrzeugen im Dezember liegt. Das Wachstum liegt vor den Verkäufen von Elektroautos für den Personenverkehr und leichten Nutzfahrzeugen, die um 36% stiegen, und den Verkäufen von Elektroautos für schwere Nutzfahrzeuge und kommerzielle Anwendungen, die um 73% stiegen.

Die Größe der Batteriepacks stieg von 49 kWh auf 51 kWh, was die Nachfrage nach größerer Reichweite und Kapazität verdeutlicht.

Die Batteriehersteller planen weiterhin Kapazitätssteigerungen von 30-50 %, was die Lieferketten weiter belastet und die Lithiumnachfrage wachsen lässt!

China läuft weiter auf Hochtouren und weltweit sieht es auch gut aus! Laut einem gestern veröffentlichten Bericht des südkoreanischen Unternehmens SNE Research zufolge belief sich der weltweite Verbrauch von EV-Batterien im ersten Quartal auf 133,0 Gwh, was einem Anstieg von 38,6 % gegenüber 95,9 Gwh im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Wir gehen von einem massiven Wiederanstieg des Lithiumpreises aus und sehen der Zukunft positiv entgegen!

Man sollte sich interessante Aktien aus dem Energiemetallbereich dringend anschauen.

Zuerst möchte ich Century Lithium erwähnen. Das Unternehmen entwickelt erfolgreich das Clayton-Valley Lithiumprojekt in Nevada. Man betreibt eine gut funktionierende Pilotanlage funktioniert und arbeitet weiterhin wie geplant an der Optimierung des Flussdiagramms für das Projekt. Die Anlage laugt lithiumhaltiges Tonsteinmaterial aus und produziert eine konzentrierte Lithiumlösung unter Verwendung des unternehmenseigenen Direct Lithium Extraction ("DLE")-Verfahrens. Nach der erfolgreich Produktion von Lithiumkarbonat ("Li 2 CO 3 ") aus den konzentrierten Lithiumlösungen der Pilotanlage werden weitere Testläufe bei Saltworks Technologies, Inc. stattfinden. Die Machbarkeitsstudie für das Projekt liegt im Zeitplan und wird voraussichtlich bis Sommer 2023 abgeschlossen sein. Die Vorbereitungen für die Erteilung von Genehmigungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene für das Projekt, die Zusammenstellung von Daten und die Bewertung der zugehörigen Infrastruktur, einschließlich der Zugangs-, Wasser- und Stromversorgungskorridore, sind im Gange. Wir erwarten durch den Inflation Reduction Act in den USA ordentlich Staatszuschüsse für den Bau der Mine was das Unternehmen wertvoller macht und die Verwässerung in Grenzen hält. Century arbeitet mit dem Konzern Koch Technology Solutions ("KTS") zusammen und hat die Ausrüstung für das Li-Pro™-Verfahren von KTS zur direkten Lithiumextraktion ("DLE") erhalten. Die KTS-Ausrüstung wurde installiert und ist nun in der Lithiumextraktionsanlage ("Pilotanlage") von Century Lithium im Amargosa Valley, Nevada, USA, in Betrieb.

Charttechnisch sehen wir einen Boden bei 0.90 CAD und ein erstes Kursziel von 2,50 CAD für Century Lithium.

Ein weiteres interessantes Unternehmen im Batterietechnologiebereich ist Li-Metal.

Das Unternehmen steht an der Spitze der Batterieindustrie der nächsten Generation und es wird erwartet, dass seine saubere und verbesserte Lithiummetall-Technologie und der Produktionsprozess in Verbindung mit ihren kostengünstigen Hochleistungsanoden eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Nachfolgetechnologien für Lithium-Ionen-Batterien spielen werden, die weiterhin auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung sind. Man konnte bereits eine Vereinbarung und laufende Entwicklungs- und Vermarktungspartnerschaft mit Blue Solutions erzielen. Diese war ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2022. Als weitere Bestätigung der Bedeutung der Arbeit, die Li-Metal mit Blue Solutions leistet, erhielt man einen Zuschuss von 1,9 Millionen Dollar von Next Generation Manufacturing Canada, einer industriegeführten gemeinnützigen Organisation, die sich auf die Unterstützung fortschrittlicher Fertigung in Kanada konzentriert, als Teil eines gemeinsamen Projekts im Wert von 5,1 Millionen Dollar. Darüber hinaus arbeitet Li-Metal weiterhin eng mit Automobilherstellern und anderen Batterieentwicklern zusammen, wobei 12 führende Batterie- und Automobil-Erstausrüster der nächsten Generation derzeit mit der Bemusterung der Anodenmaterialien des Unternehmens beschäftigt sind. Darüber hinaus erweitert Li-Metal's kommerzielles Team weiterhin seine Pipeline von Anodenmaterialkunden. Zur Unterstützung des laufenden Produktentwicklungsplans des Unternehmens baut Li-Metal sein Portfolio an geistigem Eigentum mit 17 Patentanmeldungen im Jahr 2022 und insgesamt 33 Patentanmeldungen in Bearbeitung weiter aus. Auch hier sieht der Chart nach einer Bodenbildung aus. Wir sehen hier eine erste Chance und geben ein Kursziel von 0,50-0,60 EUR an.

Quelle: boerse.de

Ein interessantes Explorationsunternehmen ist ION Energy im Lithiumbereich. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Lithium-Salare in der Mongolei. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei und ist das erste Lithium-Sole-Explorations- und Entwicklungsunternehmen der Mongolei. Man hat bereits die hydrogeologischen Studien auf dem Konzessionsgebiet Urgakh Naran begonnen. Dieser entscheidende Schritt in den Explorationsbemühungen des Unternehmens wird voraussichtlich den Rahmen für NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen an diesem Standort bilden und zukünftige Explorationsarbeiten leiten. Die im Dezember 2022 veröffentlichten lithologischen Ergebnisse haben gezeigt, dass das Becken mit Sole durchtränkt ist.

Abbildung 1: Einsatz von für hydrogeologische Arbeiten verwendeten Schöpfgeräten in der Brunnenbohrung UNWH-01 bei Urgakh Naran.