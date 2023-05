Q1: Erwarteter Umsatzsprung und Profitabilitätsrückgang - Deutliche Profitabilitätsverbesserung in Folgequartalen erwartet

Die FACC AG hat am Mittwoch Q1-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die eine deutlich dynamischere Umsatzentwicklung aufweisen als von uns avisiert, gleichzeitig allerdings die von uns prognostizierte Margenbeeinträchtigung offenbaren.



Jahresauftakt mit deutlich beschleunigter Umsatzdynamik: In Q1 erzielte FACC einen Konzernumsatz von 162,7 Mio. Euro (+27,6% yoy), was deutlich über unserer Erwartung liegt (MONe: 142,9 Mio. Euro) und den positiven Wachstumstrend des Konzerns bestätigt. Besonders positiv sind u.E. die signifikant gestiegenen Erlöse aus dem Geschäft mit Triebwerksverkleidungen ("Engines & Nacelles"), das wie erwartet von der Wiederaufnahme von Auslieferungen der 787-Modellreihe profitieren konnte (32,9 Mio. Euro; +45,9% yoy). Entgegen unserer Erwartung verzeichnete ebenfalls das Aerostructures-Segment einen deutlichen Top Line-Anstieg (58,6 Mio. Euro; +21,7% yoy). Wir hatten aufgrund der schwächelnden Entwicklung der Lieferraten bei Airbus in Q1 (-10,6% yoy) mit einem Erlösrückgang von ca. 10% yoy gerechnet. Das Geschäft mit Innenausstattungen für Passagier- und Business-Jets zeigte ebenfalls eine deutlich stärkere Umsatzdynamik als erwartet (71,1 Mio. Euro; +25,4% yoy) und repräsentierte erneut den höchsten Anteil am Konzernerlös (43,7%; Vj.: 44,5%).



Ergebnis wie erwartet von hohen Kostensteigerungen belastet: Im 3M-Zeitraum erwirtschaftete FACC ein EBIT von genau 0,0 Mio. Euro, was den bereits von uns in Aussicht gestellten Margenrückgang verdeutlicht (MONe: 0,5 Mio. Euro; Marge: 0,4%; -1,9PP yoy). So wirkten sich die auch aufgrund weiterhin sehr angespannter Lieferketten gestiegenen Inputpreise vermehrt belastend auf die Profitabilität aus. Hinzu kamen GuV-wirksame FX-Effekte, die die Profitabilität aller Segmente beeinträchtigten. Das Segment Cabin Interiors war zudem vom Produktionshochlauf für den Bombardier-Businessjet Challenger 3500 beeinträchtigt (-5,0 PP yoy). Ebenso führten die eingeschränkten Bauteilverfügbarkeiten in diesem Segment zu Ineffizienzen im Produktionsprozess.



Normalisierung der Lieferkette ab Q4 - Nachverhandlungen schreiten voran: Die hohen Inputpreise dürften nach Aussage des Vorstands noch für längere Zeit fortbestehen. Zur Mitigation befindet sich das Management aktuell in Verhandlungen mit Zulieferern und Kunden, die lt. Unternehmen konstruktiv verlaufen und bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein dürften. Zudem geht das Unternehmen von einer Normalisierung der Lieferketten ab Q4 aus. Wir hatten bereits erste Effekte aus nachverhandelten Verträgen in Q2 erwartet und eine Normalisierung in Q3 angenommen, sodass wir unsere Ergebniserwartung für 2023 etwas reduzieren.



Fazit: Nach dem starken Top Line-Wachstum der vergangenen Quartale muss die positive Tendenz in den Folgequartalen nun auch im Ergebnis sichtbar werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro.







Die FACC Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 6,79EUR gehandelt.