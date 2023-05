First Hydrogen und Université du Québec à Trois-Rivières geben Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft bekannt

Vancouver (British Columbia), 9. Mai 2023. Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat eine Absichtserklärung mit der Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – Hydrogen Research Institute (HRI) unterzeichnet, um im Rahmen einer Partnerschaft die Entwicklung der nachhaltigen Energiewende in der Provinz Quebec zu unterstützen. Im Rahmen der Absichtserklärung wird das Unternehmen dem HRI einen seiner Hybrid-Brennstoffzellen-Antriebsstränge, einschließlich des Brennstoffzellenmoduls, zur Verfügung stellen, damit das Institut umfassende Tests durchführen kann, um wertvolle Daten zu sammeln und unterschiedliche Komponenten, Mechanismen und das Design des Antriebsstrangs zu verbessern. Außerdem wird das HRI mit First Hydrogen zusammenarbeiten, um ein Ausbildungsprogramm, Werkzeuge und Protokolle für Ingenieure und Techniker zu entwickeln. Diese Partnerschaft soll die Wartung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen unterstützen, sobald diese auf der Straße sind, was möglicherweise zu einer spezifischen Zertifizierung führen wird, deren Bedingungen in einem endgültigen Abkommen genauer definiert werden sollen.

Das Unternehmen hat kürzlich den Erwerb von zwei Grundstücken in der Stadt Shawinigan bekannt gegeben, wo das Unternehmen plant, bis zu 35 Megawatt an grünem Wasserstoff unter Anwendung einer modernen Elektrolysetechnologie zu produzieren und den Wasserstoff im Montreal-Quebec-City-Korridor zu verteilen. Die LCVs des Unternehmens sollen in Shawinigan für den Vertrieb in ganz Nordamerika zusammengebaut werden. Das Montagewerk wird für eine Produktion von 25.000 Fahrzeugen pro Jahr bei voll ausgelasteter Kapazität konzipiert werden.

Das Unternehmen und das HRI werden gemeinsam nach unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten auf Bundes- und Provinzebene sowie aus anderen Quellen suchen, um die Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen dieser Partnerschaft zu unterstützen. Die Zusammenarbeit zwischen First Hydrogen und dem HRI ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Zukunft des Verkehrswesens, da die beiden Organisationen zusammenarbeiten, um Innovationen in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie voranzutreiben. Die Partnerschaft wird das Know-how von First Hydrogen in dieser Branche und die Forschungskapazitäten des HRI zusammenbringen und somit die führende Position von Québec bei der Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellen weiter festigen.