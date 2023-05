Das erklärt die leichte Abwärtstendenz, die sich heute Morgen zunächst fortsetzt. Der heutige Terminkalender ist nur spärlich gefüllt, doch könnten schon am Ende des Tages Nachrichten aus den USA in Sachen Schuldenobergrenze die Richtung an den Börsen für die kommenden Tage vorgeben.

US-Präsident Joe Biden wird sich heute voraussichtlich mit führenden Vertretern des Kongresses zu diesem Thema treffen und beraten. Die Republikaner und die Regierung Biden sind sich weiter uneinig über die Möglichkeit, die derzeitige Obergrenze für die US-Staatsschulden anzuheben. Derzeit sieht es so aus, als der „Tag X“, an dem das US-Finanzministerium nicht in der Lage sein wird, alle seine Rechnungen rechtzeitig zu bezahlen und folglich mit den Verpflichtungen der Bundesregierung in Verzug gerät, am 1. Juni eintreten wird. Es ist allgemein bekannt, dass die Folgen eines Zahlungsausfalls für die US-Wirtschaft äußerst negativ wären. Weniger bekannt ist, dass die Ungewissheit der vergangenen Monate in Bezug auf das, was passieren könnte, bereits auf der Wirtschaft lastet.