Mehr als die Fahne hochzuhalten, war allerdings vor diesem Hintergrund nicht drin.

Für die kommende Woche deutet die recht stabile Entwicklung allerdings eine Erholung an, sollten uns über das Wochenende keine neuen Meldungen über Angriffe und Vergeltungsmaßnahmen in Nahost erreichen. Die leichte Panik auf außerbörslichen Plattformen in der Nacht könnte dann als Verkaufshöhepunkt gewertet werden. Allerdings wartet auf den DAX viel Arbeit, um sich wieder zurück in den Rally-Modus zu kämpfen. Auf der Oberseite liegen zwei wichtige Widerstände bei 17.900 und 18.200 Punkten, die er dafür überwinden muss.