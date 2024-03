Übertreibung, Allzeithoch, Euphorie, Depression, Baisse und ein neues Allzeithoch – ein Zyklus, der an der Börse manchmal nur Monate dauert, dauerte in Japan mehr als 34 Jahre. Nun aber steht der Leitindex in Tokio wieder da, wo er das letzte Mal im Dezember 1989 notierte, bei über 39.000 Punkten. Und damit hat es das Land der aufgehenden Sonne wieder in die Schlagzeilen und zurück in die Köpfe der Anleger geschafft. Diesmal zu Recht

Warten auf die (andere) Zinswende

Eine Welle des Optimismus treibt in diesen Tagen (nicht nur) die Börse in Tokio auf neue Höchststände. Aber im Gegensatz zu den USA und der Eurozone ist es in Japan auch das Ergebnis einer immer noch ultralockeren Geldpolitik der Notenbank, deren Zinssätze noch bei minus 0,1 Prozent liegen. Nun aber steigen auch in Japan die Preise und die Inflationsraten, was vermuten lässt, dass dort die Zinsen bald steigen könnten. Dies lässt das Dilemma erkennen, in dem der neue japanische Notenbank-Chef Ueda steckt. Nach knapp zehn Monaten im Amt steigt von Sitzung zu Sitzung der Druck, das 25 Jahre alte Experiment der quantitativen Lockerung in Japan endlich zu beenden. Noch allerdings haben sich die Erwartungen, dass dies bald passieren könnte, nicht erfüllt.