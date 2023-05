Apples Marktkapitalisierung übertrifft fast jeden Aktienmarkt der Welt

Einige der Fakten in dem Buch überraschen nicht: Die USA sind beim Aktienmarktwert weltweit führend. Die 40 Billionen US-Dollar an Börsenvermögen in den USA machen fast 60 Prozent des Wertes aller Aktien in der Welt aus. In Japan sind es 4,1 Billionen US-Dollar. Und in Großbritannien 2,6 Billionen US-Dollar oder vier Prozent aller Aktien in der Welt.

Apples Marktkapitalisierung liegt bei 2,7 Billionen US-Dollar – das übersteigt also die gesamte Marktkapitalisierung des Vereinigten Königreichs – dem drittgrößten Aktienmarkt der Welt. Laut Dimensional Funds sind in Großbritannien 595 Unternehmen gelistet, die zusammen eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar haben.