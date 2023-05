Wirtschaft Habeck wirbt für Industriestrompreis

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wirbt innerhalb der Bundesregierung für seinen Vorschlag zur Einführung eines Industriestrompreises. "Wir wollen, dass die Industrie, und zwar auch die energieintensive Industrie, in Deutschland eine Heimat behält", sagte er am Montag nach einem Treffen mit Industrievertretern in Berlin.



Das betreffe vor allem die Metall- und Stahlindustrie sowie die Chemiebranche. Konkret will das Wirtschaftsministerium laut Habeck einen Industriestrompreis in Höhe von 6 Cent pro Kilowattstunde auf 80 Prozent des Stromverbrauchs der Unternehmen einführen. Berechnet werde das auf Grundlage des durchschnittlichen Börsenstrompreises, der dann runtergerechnet werde, so Habeck.