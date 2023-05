Die revolutionäre semi-zentrale Krypto-Börse von Phemex erhält vor der Bitcoin-2023-Konferenz globale Aufmerksamkeit

MAILAND, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Phemex, eine führende Krypto-Börsenplattform, hat kürzlich massive Fortschritte bei der Verbreitung des Konzepts seines revolutionären hybriden semi-zentralen Krypto-Börsenmodells gemacht, das die Vorteile zentraler und dezentraler Plattformen kombiniert, um sich auf Vertrauen, Transparenz und Nutzerkompetenz zu konzentrieren und ein zuverlässigeres trading-Erlebnis zu ermöglichen, als es im Vorfeld der Bitcoin-2023-Konferenz ausführlich über FTX-Aftermath und Self-Custody diskutiert wurde.

Das Potenzial von Blockchain für die Self-Custody und die Möglichkeit, Bitcoin zur Verhinderung von Bankkrisen einzusetzen, werden die Hauptthemen der Konferenz sein, die vom18. Mai bis zum20. Mai in Miami, USA, stattfindet. Bedenken hinsichtlich der Bankenkrise und der allgemeinen Sicherheit von Vermögenswerten, die nach den Äußerungen von Warren Buffet und Charlie Munger auf dem Jahrestreffen von Berkshire aufkamen, werden zu weiteren Diskussionen darüber führen, wie die Einführung und Anwendung der Web-3,0-Technologie die Situation auf der Bitcoin-Veranstaltung verbessern könnte.

Asymmetrische Kryptografie stützt sich auf Schlüsselpaare zur Ver- und Entschlüsselung von Daten. Wenn sie auf einer hochgradig dezentralen Blockchain-Infrastruktur ausgeführt wird, die transparent, global zugänglich und manipulationssicher ist, können öffentliche Blockchains als vertrauenswürdige Quelle der Wahrheit dienen und die Anwendung sicherer digitaler Signaturen auf Daten und Nachrichten ermöglichen. Das macht sie ideal, um die Herkunft von Daten zu verifizieren und Neutralität zu fördern, was nach dem FTX-Skandal, der letztes Jahr die Kryptowelt erschüttert hat, von entscheidender Bedeutung ist.

Stella Chan, CMO von Phemex, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, dass sich so viele Partner und Händler unserer ersten Runde der Phemexia-Pre-Mining Whitelist-Kampagne angeschlossen haben. Wir bitten die Nutzer, die nicht auf der Whitelist stehen, um Entschuldigung. Unser Team arbeitet daran, weitere Kampagnen vorzubereiten, und wir hoffen, in der zweiten Runde mehr Anforderungen zu erfüllen. Phemexia ist die Web3-Kolonie, die Phemex aufbaut; und wir glauben, dass jeder, der zu diesem Vorhaben beiträgt, einen wahren Glauben an unseren Erfolg teilt, unabhängig davon, ob es sich um Mitarbeiter, Partner oder Händler handelt".