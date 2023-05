Duke Corporate Education von der Financial Times als weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderter Weiterbildung für Führungskräfte anerkannt

Informationen zu Duke Corporate Education: Duke Corporate Education (Duke CE) ist ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderter Weiterbildung für Führungskräfte, der diese befähigt, den Wandel in ihren Unternehmen und der Gesellschaft voranzutreiben. Mit über 20 Jahren Erfahrung bietet Duke CE hochgradig maßgeschneiderte, kundenorientierte Angebote, die auf die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens zugeschnitten sind. Durch eine Kombination aus außergewöhnlichen Lehrkräften, innovativen Lehrmethoden und einer Konzentration auf strategische Ergebnisse vermittelt Duke CE Führungskräften das Wissen, die Verhaltensweisen und die Denkweise, die erforderlich sind, um sich in der komplexen Unternehmenslandschaft von heute zurechtzufinden.

Wir fühlen uns durch diese Anerkennung der Financial Times geehrt und werden weiterhin mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um Spitzenleistungen in der individuellen Weiterbildung von Führungskräften anzustreben und diese zu befähigen, ihre Organisationen und die Welt positiv zu beeinflussen.

Seit über 20 Jahren bietet Duke CE maßgeschneiderte, kundenorientierte Programme für Unternehmen auf der ganzen Welt an. Unser Team aus Branchenexperten und globalen Ausbildern arbeitet eng mit jedem Kunden zusammen, um dessen Geschäftsanforderungen zu verstehen. Gemeinsam entwickeln wir Führungsangebote, die auf ihre spezifischen Herausforderungen eingehen und ihren Erfolg fördern.

Wir unterstützen Führungskräfte bei der Bewältigung von Herausforderungen wie der digitalen Transformation, politischer und wirtschaftlicher Instabilität sowie schnelllebigen ESG-Zielen und fördern gleichzeitig die Agilität und Innovation ihrer Teams. Darüber hinaus glauben wir an die Kraft der Sinnstiftung für Mitarbeiter und die Maximierung der gemeinsamen Leistung durch Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration.

In einem Geschäftsumfeld, in dem das Erkennen von Problemen unabdingbar ist, helfen wir Führungskräften auf allen Ebenen dabei, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und jede Herausforderung als Chance zu begreifen, um daraus Kapital zu schlagen und zu wachsen.

„Wir fühlen uns geehrt durch diese Anerkennung unserer Arbeit, die Führungskräfte dazu befähigt, den Wandel in Organisationen und der Gesellschaft voranzutreiben", fügt Chetty hinzu.

„Unser Schwerpunkt liegt darauf, Führungskräfte in die Lage zu versetzen, in ihren Unternehmen schnell und effektiv einen sofortigen und nachhaltigen Wandel herbeizuführen. Wir wissen, dass sich die Anforderungen der Kunden ständig weiterentwickeln und einzigartig sind", sagt sie.

CEO Sharmla Chetty sagt, dass Duke CE in der heutigen, sich schnell verändernden Landschaft, in der der Wandel stetig voranschreitet, die entscheidende Rolle versteht, Führungskräfte mit dem Wissen, den Verhaltensweisen und der Denkweise auszustatten, um Herausforderungen effektiv zu meistern.

In dieser Umfrage, die auf direktem Kundenfeedback basiert, erreichte Duke CE den ersten Platz mit Top-Bewertungen in den Bereichen Programmdesign, Lehrmethoden, Dozenten und allgemeine Kundenzufriedenheit.

Die Ergebnisse der weltweiten Umfrage wurden am 22. Mai 2023 veröffentlicht.

LONDON, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Financial Times hat Duke Corporate Education zur weltweiten Nummer 1 im Bereich der maßgeschneiderten Weiterbildung für Führungskräfte erklärt.

Duke Corporate Education von der Financial Times als weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderter Weiterbildung für Führungskräfte anerkannt

