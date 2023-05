The Grounds: Planmäßiger Projektfortschritt sorgt für Zuversicht

Die The Grounds Real Estate Development Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 1,680EUR gehandelt.

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 23.05.2023 um 8:35 Uhr fertiggestellt und am 23.05.2023 um 9:00 Uhr veröffentlicht.

Aus dem Modellumbau haben sich deutlich veränderte Umsatz- und Gewinnreihen ergeben, wobei die Analysten für das laufende Jahr Werte in etwa in der Mitte der Zielspanne des Managements angesetzt haben. Sehr weitreichende Folgen habe auch die Erhöhung des Diskontierungszinses gehabt, die entscheidend dazu beigetragen habe, dass sich das Kursziel auf 2,80 Euro ermäßigt habe. Dieses liege aber weiterhin sehr deutlich über dem aktuellen Kurs, weswegen die Analysten ihr Urteil „Buy“ bestätigen.

Die Analysten haben ihr Bewertungsmodell mit diesem Update tiefgreifend umgebaut und hierbei die Projektentwicklung viel stärker ins Zentrum ihrer Schätzungen gerückt. Dies sei dem letztjährigen Ankauf weiterer großer Projekte und der Wiederkonsolidierung des sehr großen Projekts Börde Bogen geschuldet, in deren Folge das Geschäft mit dem Neubau von Wohnimmobilien die Entwicklung der nächsten Jahre noch in einem viel stärkeren Ausmaß prägen dürfte, als die Analysten das bisher angenommen hatten.

Dessen ungeachtet berichte The Grounds aber von einer weitgehend planmäßigen Geschäftsentwicklung. Dies betreffe insbesondere den Fortgang der aktuellen Entwicklungsprojekte, von denen sich derzeit vier im Bau befinden, die damit maßgeblich den diesjährigen Umsatz prägen werden. Diesen wolle The Grounds auf 40 bis 45 Mio. Euro weiter erhöhen und auf dieser Basis das EBIT, diesmal komplett ohne Bewertungseffekte, auf 4 bis 5 Mio. Euro steigern.

Beim Ergebnis sei dies allerdings nicht gelungen. Das EBIT, das der Prognose zufolge zwischen 8 und 9 Mio. Euro liegen sollte, habe sich um 63 Prozent auf 3,4 Mio. Euro reduziert. Entscheidend dafür sei der geringere Beitrag des Bewertungsergebnisses gewesen (die Prognose sei von einem Anstieg ausgegangen), darüber hinaus haben sich aber auch die deutlich erhöhten Baukosten belastend auf die Profitabilität der umsatzrelevanten Projektentwicklungen ausgewirkt, so die Analysten.

Angesichts der deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen habe The Grounds für das letzte Jahr gute Zahlen gemeldet. Der Umsatz habe wie angekündigt erhöht werden können, mit 36,8 Mio. Euro sei die Schätzung der Analysten sogar punktgenau erfüllt worden.

Nach Darstellung von SMC-Research habe die The Grounds AG mit ihren Zahlen für 2022 die Umsatzschätzungen der Analysten punktgenau erfüllt, die Gewinnerwartungen aber verfehlt. Angesichts des dramatischen Einbruchs am Immobilienmarkt bewertet der SMC-Analyst Adam Jakubowski die Zahlen aber positiv. Da das Unternehmen zudem große Entwicklungsprojekte gezielt vorantreibe und dieses Jahr wieder wachsen wolle, bleibt das Researchhaus bei seinem „Buy“-Urteil und traut der Aktie ein großes Potenzial zu.

The Grounds: Planmäßiger Projektfortschritt sorgt für Zuversicht

