LONGi pubblica il suo bilancio annuale per il 2022 e il primo trimestre del 2023

Xi'an, Cina / Francoforte, Germania (ots) - LONGi Green Energy Technology,società leader a livello mondiale nel settore delle energie rinnovabili, hapubblicato il suo bilancio annuale per il 2022 e il primo trimestre del 2023.Secondo il rapporto finanziario, la società ha raggiunto un fatturato di 128,998miliardi di yuan (USD 19,27 miliardi) nel 2022, con un aumento del 60,03% subase annua. È la prima volta che il fatturato annuale di LONGi supera i 100miliardi di yuan (USD 14,93 miliardi).Nel primo trimestre del 2023, il fatturato di LONGi ha raggiunto i 28,319miliardi di yuan (USD 4,24 miliardi), con un aumento del 52,35% rispettoall'anno precedente. Nel suo bilancio, LONGi ha annunciato che il suo fatturato2023 dovrebbe superare i 160 miliardi di yuan (USD 23,95 miliardi).Il bilancio mostra che nel 2022 LONGi ha prodotto un totale di 85,06 GW di waferdi silicio monocristallino, di cui 42,52 GW per le vendite esterne e 42,54 GWper uso interno, classificandosi costantemente al primo posto nelle spedizioniglobali di wafer di silicio monocristallino per 9 anni consecutivi.In Europa, LONGi ha raggiunto un fatturato di 21,34 miliardi di yuan (USD 3,19miliardi) nel 2022, con un aumento dell'87,68% rispetto all'anno precedente.Nick Wang, vicepresidente di LONGi Europe Distributed Generation (DG), hadichiarato: "L'Europa è il nostro mercato prioritario a livello globale. Ilcontinente sta affrontando una crescita senza precedenti nel settoredell'energia solare, con un conseguente aumento della domanda di moduli solariad alta efficienza e di alta qualità. Ci stiamo preparando per questa prossimafase di crescita solare in modo sostenibile e sano."(Exchange rates: December 31, 2022 - USD/CNY 1:6.6946 and March 31, 2023 -USD/CNY 1:6.6817)Il comunicato stampa completo e ulteriori informazionihttps://www.longi.com/it/news/rapporto-annuale-2022-e-Q1-2023https://www.longi.com/en/investor/Contatto per le richieste dei media:Nadine BütowHead of European Communications (DG)mailto:nadinebuetow@longi.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/168623/5516522OTS: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

