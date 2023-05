NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch noch etwas weiter nachgeben. Der Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA bleibt das zentrale Thema, denn die Einigung steht nach wie vor aus. "Angesichts des immer kürzeren Zeitfensters bis zum Tag der potenziellen Zahlungsunfähigkeit werden die Anleger sukzessive nervöser", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart 0,3 Prozent tiefer auf 32 952 Punkte. Der Nasdaq 100 wird von IG mit minus 0,5 Prozent auf 13 609 Zähler erwartet.