Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.05.2023

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 09.11.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



2022 auf allen Ebenen deutlich über den Erwartungen abgeschlossen

Die Alexanderwerk AG kann trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurückblicken, in dem auch die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen wurden. An der erfreulichen Entwicklung sollen die Anteilseigner mit einer Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie beteiligt werden, was auf dem derzeitigen Kursniveau eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite von 5,6 Prozent bedeutet.

In das laufende Geschäftsjahr 2023 ist die Gruppe mit vollen Orderbüchern und einer anhaltend guten Auftragslage gestartet. Dabei wirkt sich aktuell auch eine gestiegene Nachfrage der Pharmaindustrie positiv aus. Zudem konnten mit einem ERP-Relaunch und Standardisierungen im Produktportfolio Verbesserungen bei Effizienz und Lieferzeiten erreicht werden. Insgesamt geht das Management auch für die Zukunft von einem profitablen Wachstum aus. Dabei soll die weitere Wachstumsstrategie auf der im Sommer geplanten Hauptversammlung konkretisiert werden.



Angesichts der in den letzten Jahren gegenüber den zahlreichen externen Herausforderungen gezeigten Resilienz sind auch wir für die weitere Entwicklung der Alexanderwerk-Gruppe positiv gestimmt. Dabei sollte die Gesellschaft als globaler Nischenplayer mit attraktiven Zielbranchen wie Chemie, Pharma, Lebensmittelindustrie und LifeScience den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen auch zukünftig erfolgreich trotzen können.

Zudem bleibt der Konzern zum Bilanzstichtag mit einer Eigenkapitalquote von gut 54 Prozent und einer Netto-Cash-Position von knapp 6,5 Mio. Euro sehr solide aufgestellt. Dies bildet eine gute Grundlage sowohl für das geplante weitere organische Wachstum als auch für zukünftige

Investitionserfordernisse.



Auf Basis der deutlich über unseren Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen für 2022 und der aktuellen Guidance haben wir unsere Schätzungen merklich heraufgesetzt. Dies führt dazu, dass wir auch unser Kursziel für die Alexanderwerk-Aktie kräftig auf 35,00 Euro anheben. Bei einem sich daraus ergebenden aktuellen Kurspotenzial von fast 30 Prozent empfehlen wir weiterhin, den Anteilsschein des Remscheider Traditionsunternehmens zu "kaufen". Aufgrund des engen Börsenhandels sollten Orders in dem Titel immer mit einem Limit erteilt werden.

